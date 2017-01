POL-RE: Bottrop: Pilzköpfe und Zusatzsicherung verhindern Einbrüche

Recklinghausen (ots) - Weil die Beschläge mit Pilzköpfen ausgestattet waren, scheiterten Einbrecher an einem Fenster eines Hauses an der Memelstraße. Der Einbruchsversuch wurde am Samstag festgestellt. Die Einbrecher gaben auf, als sie das Fenster nicht aufhebeln konnten. Je länger ein Fenster oder eine Tür Einbruchsversuchen standhält, desto größer ist die Chance, dass Einbrecher ihr Vorhaben aufgeben und flüchten. Die Sicherung des Hauses war von den Bewohnern vorgenommen worden, nachdem sie sich von dem Kommissariat für Prävention haben beraten lassen.

Am Freitag Nachmittag versuchten Einbrecher, in ein Haus an der Siegfriedstraße einzudringen. Sie hebelten an zwei Terrassentüren, konnten sie aber nicht öffnen, das sie zusätzlich gesichert war. Dann schlugen sie die Scheibe ein und versuchten, den Türgriff umzulegen. Als sie feststellten, dass auch dieser zusätzlich gesichert war, gaben sie auf und flüchteten.

Lassen auch Sie sich beraten, wie Sie Ihre vier Wände sinnvoll schützen können und Einbrüche vermeiden können. Vereinbaren Sie einen Termin zu einer kostenlosen Beratung beim Kommissariat für Prävention unter 02361 55 3344.

