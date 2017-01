POL-RE: Haltern am See: Unbekannter fährt beim Abbiegen in die Weseler Straße Auto an und flüchtet

Recklinghausen (ots) - Montag, gegen 7.40 Uhr, fuhr ein 83-jähriger Recklinghäuser mit seinem Auto auf der Holtwicker Straße. Als ein unbekannter Autofahrer vor der Ampel Weseler Straße auf dem Linksabbiegerfahrstreifen an dem Auto des 83-Jährigen vorbeifuhr, berührte er den linken hinteren Stoßfänger und verursachte dadurch einen Schaden von 2.000 Euro. Der unbekannte Autofahrer bog dann nach links in die Weseler Straße ab, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell