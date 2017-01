POL-RE: Recklinghausen: Einbrecher bei Bestatter festgenommen

Recklinghausen (ots) - Ein 38-Jähriger aus Herne wurde am Montag gegen 02.20 Uhr von der Polizei festgenommen, nachdem er in ein Bestattungsunternehmen an der Bochumer Straße eingebrochen ist. Der Herner hatte eine Scheibe eingeschlagen und die Geschäftsräume nach Beute durchsucht. Durch den Lärm wurde ein Zeuge aufmerksam und verständigte sofort die Polizei. Die Beamten konnten den Herner noch im Gebäude festnehmen. Er wurde zur Wache gebracht, die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell