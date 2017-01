POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Recklinghausen ===============

Im Ortsteil Recklinghausen-Hillerheide kam es zu mehrere Garageneinbrüchen. Mindestens zehn Einbrüche wurden auf dem Mulvanyring, der Heintzmannstiege und dem Friedrich-List-Weg gemeldet. Garagentore und -türen wurden beschädigt und die Garagen durchsucht. Mindestens drei Fahrräder wurden entwendet. Zum Teil wurden nichts gestohlen, in Einzelfällen blieb es bei Einbruchsversuchen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in das Büro einer Firma auf der Hochlarmarkstraße in Recklinghausen-Süd eingebrochen. Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangen die Täter in einen Büroraum, wo sie ein Acer Laptop und ein Samsung Handy S6 entwendeten.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde das Toilettenfenster eines Frisörsalons auf der Westfalenstraße aufgebrochen. Die Täter entwendeten das Trinkgeld und verließen den Salon durch eine Notausgangstür.

Um 04:45 Uhr wurden zwei Täter beim Aufbruch eines Gartengerätehauses auf dem Harkorthof in Recklinghausen beobachtet. Nachdem Licht in einem Haus eingeschaltet wurde, flüchteten die Täter über das Nachbargrundstück in unbekannte Richtung. Beschreibung: zwei männliche Jugendliche, 16-17 Jahre alt, 1,75 m groß, schlank, kurze schwarze Haare. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

In der Zeit von Freitag bis Samstag wurde in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Hochstraße eingebrochen. Die Täter gelangten durch ein aufgebrochenes Fenster in die Wohnung und durchsuchten Schränke und Behältnisse nach Wertsachen. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Nach Aufhebeln eines rückwärtig gelegenen Fensters gelangten unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag in ein Blumengeschäft auf der Westfalenstrasse in Hochlarmark. Dort entwendeten sie Kleingeld aus der Kasse.

Aus einem Einfamilienhaus auf der Helgolandstraße wurden Bargeld und Schmuck entwendet, nachdem das Schlafzimmerfenster am Freitag in den frühen Abendstunden auf der Rückseite des Hauses aufgehebelt wurde.

In der Zeit von Samstagvormittag bis Montagvormittag wurde auf der Krumme Straße in Recklinghausen die Terrassentür eines Reihenhauses eingeschlagen. In der Wohnung selbst wurden wiederum die Zimmertüren aufgebrochen und die Räume durchsucht. Zur Beute gibt es noch keine Angaben.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in das Gemeindehaus auf der Henrichenburger Straße in RE-Suderwich eingebrochen. Ein Kellerfenster wurde aufgehebelt und aus der Küche ein Kaffeevollautomat entwendet. Die Täter verließen den Tatort durch eine Notausgangstür.

Bottrop ------- Durch eine Kellertür gelangten Einbrecher am Montagmorgen in eine Wohnung am Güldenberg. Die Eindringlinge durchsuchten die Wohnung nach Beute und entkamen mit Bargeld, Schmuck und elektronischen Geräten.

Herten ======

Am Wochenende brachen unbekannte Täter durch das Fenster in einer Erdgeschoß-Wohnung auf der Schützenstraße ein. Die Täter haben sämtliche Räume der Wohnung durchsucht. Zur Tatbeute konnten keine Angaben gemacht werden.

Auf der Bahnhofstraße in Herten-Westerholt brachen unbekannte Täter die Haustür eines Mehrfamilienhauses und anschließend eine Wohnungstür im vierten Stock auf. Aus der Wohnung wurde Bargeld entwendet.

Castrop-Rauxel ==============

In der Nacht zum Samstag kam es zu Einbrüchen in die angrenzenden Vereinsheime eines Kanuclubs und eines Angelclubs auf der Suderwicher Straße in Henrichenburg. Neben den Vereinsheimen wurden Schränke, Geräteschuppen, Container, eine Garage und ein Wohnwagen aufgebrochen und durchsucht. Zur Tatbeute konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Im Zeitraum Samstag Nachmittag bis Samstag Abend kam es auf der Schubertstraße zu einem Einbruch in die Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses. Nach einem erfolglosem Versuch, die Terrassentür aufzuhebeln, gelang es den Tätern, das daneben liegende Fenster aufzubrechen. Die Täter durchsuchten Schränke und Kommoden und erlangten Schmuck.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in die Werkstatt eine KFZ-Reifenhandels auf der Friedrichstraße in Ickern eingebrochen. Mindestens ein Täter gelangte über das Dach durch ein Oberlicht in die Werkstatthalle. Möglicherweise bemerkte der Täter die ausgelöste Alarmanlage und verließ daraufhin den Tatort ohne Beute.

Marl ====

Am Wochenende wurde eine Garage im Garagenhof zwischen Kampstraße und Rappaportstraße aufgebrochen. Es wurden 4 neuwertige Motorräder im Wert von etwa 38.000 Euro entwendet, ferner Werkzeuge, eine Reifenmontiermaschine und ein 20 Liter Schnellkanister.

Am späten Freitag Abend verschafften sich Einbrecher mit Hilfe einer im Garten liegenden Leiter Zutritt zu einem Reihenmittelhauses auf der Burgstraße in Marl. Ein Fenster wurde aufgehebelt und die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Zur Beute liegen noch keine Angaben vor.

Am Freitag Nachmittag wurde in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses der Straße "Im Lohenfeld" einbrochen. Es wurden Möbelstücke durchsucht, jedoch nichts entwendet.

Waltrop =======

Unbekannte Täter brachen am Freitag Abend die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf der Käthe-Engelhaupt-Straße in Waltrop auf. Die Schubladen und Schränke wurden durchsucht und mehrere Armbanduhren entwendet.

Im Zeitraum von Sonntagmorgen bis Montagmorgen wurde eine Schule auf der Hafenstraße in Waltrop aufgebrochen. Hierzu wurde mit einem Holzpfahl das Fenster auf der Rückseite des Gebäudes eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Tatort wurde durch eine Notausgangstür wieder verlassen.

Gladbeck: ---------

Am Wochenende wurden bei einem Einbruch in einen Haushaltswaren-Discounter auf der Horster Straße in Gladbeck diverse Artikel aus dem Verkaufsraum entwendet. Die Täter brachen hierzu sowohl die Eingangstür als auch die Bürotür und die dortigen Schränke auf.

Haltern am See ==============

In der Zeit von Sonntagmittag bis Sonntagabend wurde ein Einbruch in eine Doppelhaushälfte auf der Schuchhardtstraße verübt. Hierzu wurde ein Fenster im Erdgeschoß aufgehebelt. Eine Auflistung der Beutegegenstände liegt noch nicht vor.

