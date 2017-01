POL-RE: Bottrop: Mazda 3 auf Hallenbadparkplatz und VW Up auf der Kettlerstraße angefahren

Recklinghausen (ots) - Sonntag, in der Zeit von 11.30 bis 17 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Parkstraße einen auf dem Parkplatz des Hallenbades geparkten Mazda 3 an. Dabei entstand 1.500 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich auch am Sonntag, in der Zeit von 12.30 bis 13.40 Uhr, auf der Kettlerstraße. Hier fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten blauen VW up an. Dabei entstand 2.500 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise in beiden Fällen erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell