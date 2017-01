POL-RE: Recklinghausen: 36-Jähriger bei Einbruch festgenommen

Recklinghausen (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Sonntag gegen 18.00 Uhr, wie ein Mann an einem Verbrauchermarkt an der Sachsenstraße gegen eine Holzverkleidung schlug und versuchte, diese aufzuhebeln. Der Zeuge verständigte sofort die Polizei, beobachtete den Mann und gab die Beschreibung an die Polizei weiter. So konnte der Zeuge sehen, wie der Mann sich kurz vor dem Eintreffen der Polizei entfernte. Mit den Informationen des Zeugen konnten die Beamten den Tatverdächtigen, einen 36-jährigen Recklinghäuser, noch in der Nähe festnehmen und ihn mit zur Wache nehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell