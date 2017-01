POL-RE: Marl: Zeugin beobachtet Rollerdiebstahl - Täter flüchtig

Recklinghausen (ots) - Eine Zeugin beobachtete am Freitag um 20.20 Uhr, wie zwei etwa 16 Jahre alte Jugendliche an einem Roller an der Sickingstraße hantierten. Nachdem die Jugendlichen den Roller in Richtung Wald weggeschoben hatten, stellte sich heraus, dass er gestohlen worden ist. Einer der beiden Jugendlichen hatte eine olivgrüne Jacke, der andere war dunkel gekleidet und hatte ein dunkel-blaue Jacke an. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell