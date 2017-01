POL-RE: Herten: 28-Jähriger Unfallfahrer nach Unfallflucht auf der Ewaldstraße in seiner Wohnung angetroffen

Recklinghausen (ots) - Sonntag, gegen 7 Uhr, fuhr ein 28-jähriger Hertener mit seinem Auto auf der Ewaldstraße, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen das am Straßenrand geparkte Auto einer 21-jährigen Hertenerin. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 28-Jährigen noch gegen ein weiteres geparktes Auto eines 53-jährigen Herteners geschleudert. Den Unfall bemerkte ein aufmerksamer Zeuge und sah den 28-Jährigen, wie er sein Auto auf einem in der Nähe befindlichen Parkplatz abstellte und wegging. Die benachrichtigten Polizeibeamten konnten den 28-Jährigen in seiner Wohnung antreffen. Da sich bei ihm Hinweise ergaben, dass er unter Alkoholeinwirkung stand, wurde er mit zur Wache genommen und dort eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Bei dem Unfall entstand 15.000 Euro Sachschaden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Ewaldstraße, zwischen Königsberger Straße und Roonstraße, gesperrt.

