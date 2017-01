POL-RE: Castrop-Rauxel: Tasche bei Spaziergang entrissen

Recklinghausen (ots) - Als eine 21-jährige Castrop-Rauxelerin am Samstag um 17.50 Uhr im Stadtgarten mit einem Kinderwagen spazieren ging, näherten sich von hinten drei unbekannte Männer. Sie rissen der Frau eine Tasche von der Schulter und flüchteten in Richtung Bochumer Straße. Die drei sollen mindestens 1,85 m groß gewesen sein. Einer trug eine weiße Jacke. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

