POL-RE: Bottrop: 54-Jähriger stirbt bei Kollision mit einem Baum

Recklinghausen (ots) - Sonntag, gegen 11.40 Uhr, fuhr ein 54-jähriger Gladbecker mit einem Auto auf der Straße Am Schleitkamp. In einer langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und pralle gegen einen am Straßenrand stehenden Baum. Hierbei zog sich der 54-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort starb. Bei dem Unfall entstand 11.000 Euro Sachschaden.

