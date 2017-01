POL-RE: Bottrop: 22-jähriger Bottroper festgenommen

Recklinghausen (ots) - Einen 22-jährigen Bottroper hielt ein Zeuge am Sonntag um 06.55 Uhr bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Bottroper hatte im Vorfeld an der Horster Straße alkoholisiert Außenspiegel von geparkten Autos abgetreten. Mindestens drei Pkw sind beschädigt worden. Der 22-Jährige wurde zur Wache gebracht. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell