POL-RE: Marl: Volvo XC90 gestohlen

Recklinghausen (ots) - Aus einer Scheune an der Altendorfer Straße wurde in der Nacht zu Sonntag ein brauner Volvo XC90 im Wert von 18000 Euro gestohlen. Der Wagen hat ein Recklinghäuser Kennzeichen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

