POL-RE: 46286 Dorsten, Verletzte bei Brand eines Reihenmittelhauses

Recklinghausen (ots) - Am Sonntagmorgen kam es gegen 03:46 Uhr auf der Braunfelder Allee in Dorsten zu einem Brand in einem Reihenmittelhaus. Bei dem Brand wurde ein 5 jähriges und ein 6jähriges Mädchen durch Rauchgasintoxikationen verletzt und zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Die Eltern und zwei Gäste der Familie brauchten nach einer ersten medizinischen Versorgung nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Nach den ersten Ermittlungen brach der Brand im Erdgeschoss des Hauses aus. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 100000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell