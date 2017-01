POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnung-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel

Unbekannte Täter schlugen heute, gegen 3.45 Uhr, die Schaufensterscheibe eines Lottogeschäfts auf der Lange Straße ein und drangen dann in die Geschäftsräume ein. Die Täter entwendeten Bargeld.

Recklinghausen

Mittwoch, zur Tageszeit, drangen unbekannte in ein Mehrfamilienhaus auf dem Westerholter Weg ein. Im Hausflur brachen sie dann zwei Wohnungstüren auf und drangen dann in beide Wohnungen ein. Die Täter durchsuchten in beiden Wohnungen alle Räume und entwendeten Bargeld, Schmuck und eine Kaffeemaschine.

Auf der Castroper Straße brachen unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Täter waren in die Wohnung eingedrungen, nachdem sie eine Terrassentür aufgehebelt hatten. Nach Durchsuchen aller Räume flüchteten die Täter mit erbeutetem Schmuck.

In der Zeit von Donnerstag bis Freitag hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Beuthener Stra0e ein. Die Täter durchsuchten alle Räume und Schränke. Was sie entwendeten steht zur Zeit noch nicht fest.

Oer-Erkenschwick

In ein Einfamilienhaus auf der Rügener Straße brachen unbekannte Täter am Donnerstag, zur Tageszeit, ein, nachdem sie zuvor eine Kellerfensterscheibe eingeschlagen hatten. Nach Durchsuchen aller Etagen flüchteten die Täter mit dem Diebesgut, einem Laptop, einem IPad und einem Schmuckkästchen.

Bottrop

Schmuck erbeuteten Einbrecher bei einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Steinmetzstraße am Mittwochnachmittag. Die Täter waren in die Wohnung gelangt, nachdem sie die Terrassentür aufgehebelt hatten.

In den Bürotrakt der Diakonie auf der Beckstraße brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag ein. Die Täter waren zunächst gewaltsam in den Keller eingedrungen und dann durch den Kellertrakt in die oberen Etagen gelangt. Sie entwendeten einen Möbeltresor und einen Beamer.

Gladbeck

In ein Cafe auf der Landstraße brachen unbekannte Täter am frühen Freitagmorgen ein, nachdem sie zuvor die Zugangstür aufgehebelt hatten. Im Cafe hebelten sie zwei Gelspielautomaten auf und entwendeten daraus das Bargeld.

Donnerstagmorgen hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in Räume einer Soziale Einrichtung auf dem Kirchplatz ein. Die Täter entwendeten Bargeld. Eine Zeugin beobachtete die Täter, beide jugendlichen Alters, 170 cm groß, dunkel gekleidet, Mützen auf dem Kopf, als sie in unbekannte Richtung flüchteten. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell