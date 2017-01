POL-RE: Bottrop: Sachbeschädigung am Bürgerhaus auf der Ziegelstraße

Recklinghausen (ots) - Donnerstagmittag stellte der Betreiber des Bürgerhauses an der Ziegelstraße an mehreren Fensterscheiben mehrere oberflächliche Beschädigungen fest, wobei die Scheiben jedoch nicht durchschlagen wurden. An den Scheiben entstanden Schäden von mehreren hundert Euro. Der Betreiber vermutet, dass die Beschädigungen in der Nacht zu Mittwoch verursacht wurden. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die Täter mit einer erlaubnisfreien Softair-Waffe auf die Fensterscheiben geschossen haben. Hinweise auf Hintergründe der Tat haben sich bislang nicht ergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

