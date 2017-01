POL-RE: Recklinghausen: Fahrradfahrerin verletzt sich bei Sturz schwer

Recklinghausen (ots) - Heute, gegen 8.45 Uhr, fuhr ein 47-jähriger Recklinghäuser mit seinem Auto auf der Lülfstraße. Als er am Stop-Schild an der Kreuzung Ehlingstraße hielt, näherte sich von rechts eine 69-jährige Recklinghäuser Fahrradfahrerin auf dem Radweg. Beide hielten dann kurz an. Weil beide davon ausgingen, dass jeweils der andere ihn passieren lassen würde, fuhren beide zeitgleich los. Dabei stießen beide dann leicht zusammen, woraufhin die 69-Jährige stürzte. Bei dem Sturz verletze sich die 69-Jährige so, dass sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell