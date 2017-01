POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Recklinghausen:

Durch ein Kellerfenster gelangten Einbrecher am Mittwoch in den frühen Abendstunden in ein Haus an der Hans-Böckler-Straße. Sie durchsuchten die Zimmer und erbeuteten Schmuck. Dann flüchteten sie unerkannt.

Herten:

Ein Haus an der Polsumer Straße wurde am Mittwoch in den Nachmittagsstunden Ziel von Einbrechern. Sie brachen eine Fenster auf und drangen in die Wohnräume ein. Dann durchsuchten sie die Zimmer und erbeuteten Bargeld.

Mindesten drei Garagen brachen Unbekannte von Montag bis Mittwoch am Dachsweg auf. Die Türen wurden aufgehebelt und aus den Garagen wurde mindestens ein Fahrrad entwendet.

Gladbeck:

Nachdem sie die Wohnungstür in einem Haus an der Goethestraße aufgehebelt haben, durchsuchten Einbrecher am Mittwoch Vormittag die Wohnräume. Die Eindringlinge erbeuteten Bargeld und konnten unerkannt entkommen.

Unbekannte hebelten in der Nacht zu Donnerstag ein Fenster zu einer Bäckerei in der Schule an der Kortestraße auf und drangen in die Räume ein. Nachdem sie in den Räumen weitere Türen aufgebrochen haben, flüchteten die Täter mit einem erbeuteten Tresor.

Am Mittwoch im Laufe des Tages stiegen Einbrecher in eine Wohnung an der Fritz-Erler-Straße ein. Sie hatten die Balkontür aufgehebelt und die Wohnung durchsucht. Dann flüchteten sie mit erbeutetem Schmuck und Bargeld.

Haltern am See:

Mit Schmuck entkamen Einbrecher unerkannt, die am Mittwoch in den Nachmittagsstunden in ein Haus an der Johannesstraße eingebrochen sind. Sie hatten ein Fenster aufgehebelt und waren eingestiegen. Sie ließen die Räume durchwühlt zurück und flüchteten.

Aus einem Geschäftsräumen an der Recklinghäuser Straße entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch, 15.00 Uhr und Donnerstag, 07.30 Uhr einige kleine Flaschen Alkohol. Zuvor hatten die Eindringlinge die Tür aufgehebelt und sich so Zugang verschafft.

Waltrop:

Durch eine aufgehebelte Terrassentür gelangten Einbrecher am Mittwoch in den Nachmittagsstunden in ein Haus an der Lindenstraße. Die Eindringlinge durchsuchten die Zimmer, entwendeten Bargeld und Münzen und entkamen unerkannt.

Unbekannte erbeuteten Bargeld aus einem Haus an der Brambauer Straße, nachdem sie in den Nachmittagsstunden ein Fenster aufgehebelt hatten. Sie stiegen in die Wohnräume ein, sperrten den Hund in ein Nebenzimmer und durchsuchten die Räume. Dann flüchteten sie mit ihrer Beute.

Datteln:

In der Zeit von Mittwoch, 9 Uhr bis Donnerstag, 18.50 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Tür auf und drangen dann in die Kirche in Ahsen an der Kirchstraße ein. Die Täter brachen einen Opferstock auf und entwendeten Bargeld. Anschließend brachen sie die Tür zur Sakristei auf. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter in diesem Bereich aber nichts.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell