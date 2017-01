POL-RE: Gladbeck: Festnahmen nach versuchtem Raub

Recklinghausen (ots) - Ein 59-jähriger Gladbecker wurde am Mittwoch gegen 22.10 Uhr von zwei Männern an der Schwechater Straße angegangen und niedergerungen. Das Duo forderte Geld und Wertsachen von dem am Boden liegenden Gladbecker. Dieser wehrte sich durch Tritte und rief laut um Hilfe. Daraufhin ließen die Täter von ihm ab und flüchteten zu Fuß in Richtung Kirchhellener Straße. Bei der Fahndung im Nahbereich traf die Polizei auf zwei Tatverdächtige, deren Beschreibung auf das Duo passte. Die beiden Essener, ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger, wurden festgenommen und zur Wache gebracht. Die Ermittlungen gegen sie dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell