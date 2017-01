POL-RE: Bottrop: Fahrzeug brennt

Recklinghausen (ots) - Am Kalverkamp geriet am Donnerstag um 04.05 Uhr ein geparkter Transporter im Innenraum in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Als Ursache könnte ein technischer Defekt in Frage kommen. Der Sachschaden beträgt 3500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell