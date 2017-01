POL-RE: Recklinghausen: Rollerfahrer stürzt - weißer Transporter flüchtet vom Unfallort

Recklinghausen (ots) - Weil ein weißer Transporter von einem Parkplatz auf die Straße "Am Stadion" einbog, musste am Mittwoch um 07.50 Uhr ein 26-jähriger Rollerfahrer aus Recklinghausen eine Vollbremsung machen. Dabei kam der Rollerfahrer zu Fall und verletzte sich. Der weiße Transporter setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Rollerfahrer zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell