POL-RE: Castrop-Rauxel: Zwei Mercedes aufgebrochen und Airbag entwendet

Recklinghausen (ots) - In der Zeit von Montag, 20 Uhr bis Dienstag, 8 Uhr, brachen unbekannte einen Mercedes C-Klasse auf der Birkenstraße und einen weiteren Mercedes C-Klasse auf dem Fliederweg auf. In beiden Fällen schlugen die Täter Seitenscheiben ein, um ins Fahrzeug zu gelangen. Hier bauten die Täter jeweils die Airbag aus dem Lenkrad aus und flüchteten. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell