POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Waltrop

Nach Aufhebeln der Eingangstür drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch in eine Imbissstube auf der Isbruchstraße ein und entwendeten Bargeld.

Dorsten

Ein Zeuge stellte fest, dass unbekannte Täter schlugen am, Mittwoch gegen 1 Uhr, mit einem Stein eine Fensterscheibe eingeschlagen und dann in eine Gaststätte auf der Fürst-Leopold-Allee eingedrungen waren. Die Täter waren mittlerweile geflüchtet, so dass die Täter nicht näher beschrieben werden können. Was die Täter entwendeten steht zur Zeit noch nicht fest.

Recklinghausen

Unbekannte Täter kletterten am Dienstagnachmittag auf einen Balkon, hebelten ein Fenster auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Bochumer Straße ein. Nach Durchsuchen aller Räume flüchteten die Täter mit erbeutetem Schmuck.

Auf der Engelbertstraße brachen unbekannte Täter am Dienstagnachmittag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Zuvor hatten die Täter die Wohnungstür aufgehebelt und waren dann so in die Wohnung gelangt. Die Täter Durchsuchten alle Räume und Durchwühlten Behältnisse. Was sie entwendeten steht zur Zeit noch nicht fest.

In der Nacht zu Dienstag brachen unbekannte Täter ein mit einer Spanplatte notabgesichertes Fenster auf und drangen dann in einen Frischemarkt auf der Sachsenstraße ein. Die Täter entwendeten aus den Regalen Zigarrettenstangen und -Päckchen und flüchteten unerkannt.

Bottrop

Dienstagnachmittag hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in ein Einfamilienhaus auf der Horster Straße ein. Die Täter durchsuchten alle Räume und entwendeten Schmuck, Uhren, ein Laptop und eine Spielkonsole.

