POL-RE: Haltern am See: Bus gestreift und geflüchtet

Recklinghausen (ots) - Am Mittwoch um 07.35 Uhr kam einem Bus an der Dorstener Straße ein Fahrzeug entgegen und stieß gegen den Außenspiegel, als sie aneinander vorbei fuhren. Der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro. Eine weitere Beschreibung des Fahrzeugs liegt nicht vor. Der Unfallfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell