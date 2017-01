POL-RE: Gladbeck: Radlerin im Kreisverkehr angefahren - Polizei sucht Beteiligte

Recklinghausen (ots) - Wie erst am Mittwoch bekannt wurde, ist eine 50-jährige Gladbeckerin am Montag um 07.15 Uhr im Kreisverkehr an der Horster Straße/Roßheidestraße von einem silbernen Pkw angefahren worden. Die Autofahrerin hatte angehalten und mit der gestürzten Radfahrerin gesprochen. Dann habe sie die Fahrt fortgesetzt, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Zwei Zeuginnen halfen der Radfahrerin wieder auf die Beine. Die Zeuginnen gehörten einem Pflegedienst an. Wie sich jetzt herausstellte, wurde die 50-Jährige bei dem Unfall leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat in Gladbeck bittet die unfallbeteiligte Autofahrerin und die beiden Zeuginnen, sich unter 0800 2361 111 zu melden.

