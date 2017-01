POL-RE: Recklinghausen: Drei Männer versuchen einen 41-Jährigen auf der König-Ludwig-Straße zu berauben

Recklinghausen (ots) - Dienstag, gegen 18.50 Uhr, gingen drei unbekannte Männer einen 41-jährigen Recklinghäuser auf der König-Ludwig-Straße an. Die Männer bedrängten 41-Jährigen und versuchten, ihm die Geldbörse aus der Hose zu ziehen. Als der Recklinghäuser sich wehrte, flüchteten die Täter ohne Beute. Täterbeschreibung: alle 18 bis 20 Jahre alt, 180 cm groß, einer trug eine auffällige Brille mit ausgeprägten Kanten am oberen Gestellrand. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell