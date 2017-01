POL-RE: Recklinghausen: Radler beim Abbiegen angefahren

Recklinghausen (ots) - Eine 47-jährige Pkw-Fahrerin aus Haltern am See wollte am Dienstag um 14.00 Uhr von der Kurt-Schumacher-Straße auf einen Parkplatz abbiegen und stieß dabei mit einer 72-Jährigen aus Recklinghausen zusammen. Diese war mit dem Fahrrad auf dem Radweg der Kurt-Schumacher-Straße in gleicher Fahrrichtung unterwegs. Die Radlerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell