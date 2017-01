POL-RE: Castrop-Rauxel: Schlägerei am Omnibusbahnhof an der Münsterstraße

Recklinghausen (ots) - Dienstag, gegen 21.15 Uhr kam es am Omnibusbahnhof am Münsterplatz zu einer zunächst verbalen Streitigkeit zwischen einem unbekannten Mann und einem 15-jährigen Castrop-Rauxeler. Als die Streitigkeiten eskalierten ging der Unbekannte mit einer Glasflasche auf den 15-Jährigen zu. Nun mischte sich die Begleiterin des Unbekannten ein und attackierte den 15-Jährigen, so dass dieser zu Boden stürzte. Ein weiterer Begleiter der Angreifer versuchte nun zu schlichten und alle drei gingen dann in Richtung Lönsstraße davon. Die beiden Angreifer werden wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 45 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß. Die Frau war 160 bis 170 cm groß und korpulent, hatte blonde, gelockte, schulterlange Haare. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

