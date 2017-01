POL-RE: Recklinghausen: Unfall beim Abbiegen

Recklinghausen (ots) - Als er von der Straße "Auf dem Graben" in die Herner Straße einbiegen wollte, stieß der Pkw eines 32-jährigen Herteners am Dienstag um 16.10 Uhr mit den Pkw eines 24-jährigen Marlers und einer 30-jährigen Recklinghäuserin zusammen, die auf der Herner Straße unterwegs waren. In den drei Autos wurden der 32-jährige Hertener, der 24-jährige Marler sowie eine 25-jährige Mitfahrerin aus Recklinghausen und eine 23-jährige Insassin aus Marl leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 21000 Euro.

