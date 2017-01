POL-RE: Marl: Zwei leicht Verletzte bei Unfall

Recklinghausen (ots) - Bei einem Unfall an der Dorstener Straße / Breite Straße wurden am Dienstagabend um 21.00 Uhr zwei Insassen eines Pkw leicht verletzt. Die Verletzten, eine 32-Jährige und ein 9-jähriger Mitfahrer, saßen im Auto eines 30-Jährigen, alle kommen aus Recklinghausen. Der 30-jährige Fahrer wollte von der Dorstener Straße nach links in die Breite Straße abbiegen und stieß dabei mit dem entgegenkommenden Wagen eines 34-Jährigen aus Dorsten zusammen. Die beiden Verletzten mussten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 10000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell