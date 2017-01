POL-RE: Dorsten: Autofahrer kommt auf der Hagenbecker Straße von der Fahrbahn ab und erfasst Fußgängerin

Recklinghausen (ots) - Dienstag, gegen 8.45 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Dorstener mit seine, Auto auf der Hagenbecker Straße in Richtung Schermbeck. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit einer 47-jährigen Fußgängerin aus Dorsten. Die 47-Jährige wurde in einen Graben geschleudert. Sie musste zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

