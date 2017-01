POL-RE: Recklinghausen: Fahrer eines weißen 5er BMW fuhr auf der Westfalenstraße einen geparkten Skoda Octavia an

Recklinghausen (ots) - Einen auf der Westfalenstraße geparkten silberfarbenen Skoda Octavia fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer am Freitag, gegen 18.45 Uhr an. Ein Zeuge beobachtete, wie der Fahrer eines neueren weißen 5er BMW mit Mülheimer Kennzeichen gegen das geparkte Auto fuhr und dadurch einen Schaden in Höhe von 1.000 Euro verursachte. Der Verursacher fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

