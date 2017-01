POL-RE: Herten: Zwei Unfallfluchten

Recklinghausen (ots) - Auf der Wilhelmstraße fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer am Montag, in der Zeit von 11 bis 22.10 Uhr, einen geparkten schwarzen Mercedes an und flüchtete. Bei dem Unfall entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Montag, gegen 14.45 Uhr auf der Scherlebecker Straße. Hier fuhr der Fahrer eine Reisebusses einen geparkten weißen Mini Cooper an. Am Auto entstand dabei 5.000 Euro Sachschaden. Der Reisebusfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in beiden Fällen unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell