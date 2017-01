POL-RE: Recklinghausen: Unbekannter hob mit gestohlener EC-Karte Bargeld ab - Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

Foto der gesuchten Person Bild-Infos Download

Recklinghausen (ots) - In der Nacht zum 28.11.2016 schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines auf der von-der-Heydt-Straße geparkten Autos ein und entwendeten aus dem Fahrzeug eine Jacke. Mit der darin befindlichen EC-Karte hob die auf dem Foto abgebildete Person an einem Geldautomaten der Volksbank auf der Heidestraße unberechtigt Bargeld ab. Wer kann Angaben zu der auf dem Foto abgebildeten Person machen? Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

