POL-RE: Bottrop: Mann mit Messer bedroht und ausgeraubt

Recklinghausen (ots) - Geld und ein Handy erbeuteten drei Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, die am Dienstag um 09.00 Uhr einen 61-jährigen Bottroper an der Hochstraße, in Höhe einer Apotheke, mit einem Messer bedroht haben. Der Bottroper saß auf einer Bank und wurde von dem Trio bedroht und aufgefordert, die Wertgegenstände herauszugeben. Die drei Männer flüchteten mit ihrer Beute. Eine genauere Beschreibung liegt nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell