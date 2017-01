POL-RE: Recklinghausen: Recklinghäuser nach versuchtem Einbruch festgenommen

Recklinghausen (ots) - Eine Streifenbesatzung hörte am Dienstag um 00.30 Uhr an der Herner Straße ein Knallgeräusch aus Richtung eines Einkaufscenters. Als sie dem Geräusch nachgingen, sahen sie, wie ein Mann versuchte, die gläserne Eingangstür einzuwerfen. Die Beamten nahmen den Mann, einen 36-jährigen Recklinghäuser fest und brachten ihn zur Wache. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

