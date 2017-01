POL-RE: Haltern am See: Autofahrer kommt auf dem Hellweg von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum

Recklinghausen (ots) - Montag, gegen 18.30 Uhr, fuhr ein 30-jähiger Autofahrer aus Haltern am See auf dem Hellweg in Richtung Innenstadt, als er kurz hinter der Einmündung Mühlbachtal nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen am Rand stehenden Baum prallte. Der 30-Jährige wurde dabei so verletzt, dass er zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Bei dem Unfall entstand 2.000 Euro Sachschaden.

