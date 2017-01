POL-RE: Herten/Recklinghausen: 60-Jährige vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Wer hat die Vermisste gesehen? Bild-Infos Download

Recklinghausen (ots) - Seit Montag um 11.30 Uhr wird eine 60-jährige Recklinghäuserin vermisst. Zuletzt war sie am Parkplatz der LWL-Klinik am Resser Weg in Herten und ist von dort allein weggegangen. Die Vermisste hat Schwierigkeiten, sich an ihr unbekannten Orten zu orientieren. Die Suche an Kontaktorten in Recklinghausen war erfolglos. Sie wird wie folgt beschrieben: 1,70 m, graue, kurze Haare, trägt einen langen schwarzen Mantel und hat einen Verband an einer Hand. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat die Vermisste gesehen? Hinweise an 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell