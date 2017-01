POL-RE: Recklinghausen: Brände in der Recklinghäuser Innenstadt

Recklinghausen (ots) - Heute, gegen 2.30 Uhr, setzte ein zunächst unbekannter Täter einen Opel Insignia auf der Kleine Geldstraße in Brand. Kurze Zeit später kam es zu einem weiteren Brand eines Autos, eines Smart, im Hinterhof eines Wohnhauses am Caspersgässchen. Hier griff das Feuer auf die Fassade zweier angrenzender Wohnhäuser über. Wiederum kurze Zeit später wurde ein brennender Benzinkanister auf dem Rathausplatz gemeldet. Die Feuerwehr löschte die Brände. Der entstandene Sachschaden an den Wohnhäusern wird auf 50.000 Euro geschätzt, der der ausgebrannten Autos auf 25.000 Euro. Personen wurden durch die Brände nicht verletzt. Zeugen beobachteten nach dem ersten Brand einen verdächtigen Mann, der in Richtung Marktplatz weggging. Bei der Fahndung konnte der Verdächtige, ein 50-jähriger Recklinghäuser, in der Innenstadt festgenommen werden. Er wurde zur Wache gebracht. In seiner Vernehmung räumte der 50-Jährige die Taten ein. Aktuell wird er dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell