POL-RE: Herten: Unbekannter überfällt 17-Jährige am Katzenbusch

Recklinghausen (ots) - Heute, gegen 7.50 Uhr, befand sich eine 17-jährige Hertenerin auf der Straße Wieschenbeck/Ecke Jägerstraße, als sie nach eigenen Angaben Hilferufe aus einem angrenzenden Waldstück hörte und diesen nachging. Plötzlich bedrohte sie ein ihr unbekannter Mann mit einer Schusswaffe. Der Täter zog die 17-Jährige in Richtung eines Dickichts und schlug ihr dann leicht gegen den Kopf. Dann jedoch ließ er ohne jegliche Forderung von der 17-Jährigen ab und flüchtete durch den Katzenbusch in Richtung Herner Straße. Täterbeschreibung: Um die 40 Jahre alt, 180 cm groß, schwarz bekleidet, maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell