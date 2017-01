POL-RE: Recklinghausen: Brand in Mehrfamilienhaus auf der Maybachstraße

Recklinghausen (ots) - Heute, gegen 10.30 Uhr, kam es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Maybachstraße zu einem Brand. Zur Ereigniszeit befand sich niemand in der betroffenen Wohnung. Sechs Personen, darunter zwei Kinder, musste die Feuerwehr aus den restlichen Wohnungen evakuieren. Alle sechs wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Das Fachkommissariat für Branddelikte hat die Ermittlungen aufgenommen. Ergebnisse in Bezug auf entstandenen Sachschaden und Brandursache werden frühestens am Dienstag erwartet.

