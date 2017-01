POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Herten

Nach Aufhebeln einer Tür drangen unbekannte Täter am Sonntagnachmittag in ein Einfamilienhaus auf der Marler Straße ein und entwendeten Bargeld, Schmuck und ein Handy.

In eine Doppelhaushälfte auf der Behrensstraße brachen unbekannte Täter am Freitagnacht ein, nachdem sie zuvor ein Fenster aufgehebelt hatten. Ob die Täter Diebesgut erbeuteten steht zur Zeit noch nicht fest.

Freitagnachmittag hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in ein Reihenhaus auf der Straße Am Jahnplatz ein. Die Täter durchsuchten alle Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Montagmorgen drangen unbekannte Täter durch ein offen stehendes Fenster in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Jägerstraße ein. Die Täter entwendeten schmuck.

Marl

In ein Reihenhaus auf dem Wellerfeldweg brachen unbekannte Täter am Sonntagnachmittag ein, nachdem sie zuvor eine Terrassentür aufgehebelt hatten. Die Täter durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen und flüchteten mit erbeutetem Schmuck.

Montag, gegen 8 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in ein Einfamilienhaus auf der Straße Overkamp ein. Die Täter durchsuchten alle Räume. Eine Nachbarin beobachtete die Täter, als sie in Richtung Friedhof flüchteten. Die Nachbarin konnten lediglich erkennen, dass es sich bei den flüchtenden Tätern um zwei Männer handelte. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

Castrop-Rauxel

Auf der Chemnitzer Straße hebelten unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag ein Fenster auf und drangen dann in ein Reihenhaus ein. Hier öffneten sie alle Schränke und Behältnisse. Was sie entwendeten steht zur Zeit noch nicht fest.

Unbekannte Täter hebelten am Samstagnachmittag eine Terrassentür auf und drangen dann in eine Doppelhaushälfte auf der Straße Messenkamp ein. Hier durchsuchten sie das Mobiliar nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Samstagnachmittag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Finefrau ein, nachdem sie zuvor die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen hatten und dann in die Wohnung eingedrungen waren. Die Täter entwendeten nach Durchsuchen der Räume Bargeld.

Auf der Marsstraße brachen unbekannte Täter am Samstagnachmittag in ein Wohnhaus ein. Zuvor hatten die Täter ein Fenster aufgehebelt und waren so eingedrungen. Das beobachtete ein aufmerksamer Nachbar und benachrichtigte die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten waren die Täter bereits geflüchtet. Nach Angaben des Zeugen handelt es sich bei den Tätern um drei Männer, die alle Rucksäcke trugen. Einer war etwa 180 cm groß, hatte eine sportliche Figur und trug eine Arbeitshose. Der Zweite war etwa 170 cm groß und war etwa 17 bis 20 Jahre alt. Der dritte Täter war etwa 25 Jahre alt. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

In ein Einfamilienhaus auf der Hubertusstraße brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag ein, nachdem sie zuvor ein Fenster aufgehebelt hatten. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute.

Recklinghausen

Sonntagabend wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Wibbeltstraße eingebrochen waren. Zuvor hatten die Täter eine Terrassentür aufgehebelt und sich so Zutritt zum Haus verschafft. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

In der Zeit von Samstag bis Sonntag brachen unbekannte Täter die Wohnungstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Hochlarmarkstraße ein, nachdem sie zuvor die Terrassentür der Wohnung aufgehebelt hatten. Die Täter entwendeten einen Flachbildschirm-TV.

In ein Einfamilienhaus auf der Castroper Straße brachen unbekannte Täter am Freitagnachmittag ein, nachdem sie zuvor ein Fenster aufgehebelt hatten. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und durchwühlten Behältnisse. Ob die Täter Diebesgut entwendeten steht zur Zeit noch nicht fest.

Sonntagnachmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in ein Reihenhaus auf dem Rutenweg eingebrochen waren. Die Täter waren ins Haus eingedrungen, nachdem sie die Terrassentür aufgehebelt hatten. Was die Täter entwendeten ist zur Zeit noch nicht bekannt.

Auf der Stegerwaldstraße drangen unbekannte Täter am Samstagnachmittag in ein Mehrfamilienhaus ein. Hier brachen sie dann in drei Wohnung ein, nachdem sie die Wohnungstüren aufgehebelt hatten. Bisher liegen keine Angaben zum möglichen Diebesgut vor.

Unbekannte Täter kletterten am Freitagnachmittag auf einen Balkon, hebelten dann die Balkontür auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Nordsee ein. Die Täter durchsuchten Schränke und entwendeten Bargeld. Im gleichen Haus brachen unbekannte Täter im gleichen Tatzeitraum in eine weitere Wohnung ein und entwendeten hier eine Armbanduhr. In die Wohnung waren die Täter eingedrungen, nachdem sie eine Tür aufgehebelt hatten.

In eine Arztpraxis auf der Sachsenstraße brachen unbekannte Täter in der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen ein. Zuvor hatten die Täter die Haustür aufgehebelt und waren dann in die Praxisräume eingedrungen. Hier stahlen sie einen geringen Bargeldbetrag und flüchteten unerkannt.

In der Zeit von Sonntagmorgen bis Montagmorgen drangen unbekannte Täter auf eine Firmengelände an der Philipp-Reis-Straße. Danach hebelten sie ein Fenster auf und drangen in eine Fertigungshalle ein. Die Täter flüchteten mit zwei entwendeten Schweißgeräten.

Waltrop

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag bis Sonntag ein Kellerfenster auf und drangen dann in ein Reihenhaus auf der Mozartstraße ein. Die Täter entwendeten nach Durchsuchen mehrere Räume Schmuck.

In ein Reihenhaus auf der Straße Im Siepen brachen unbekannte Täter am Samstagnachmittag ein, nachdem sie zuvor ein Fenster aufgehebelt hatten. Die Täter entwendeten ein Laptop und Armbanduhren.

Dorsten

Samstagnachmittag schlugen unbekannte Täter die Scheibe einer Terrassentür ein und drangen dann in ein Einfamilienhaus auf der Straße Am Hagen ein. Nach Durchsuchen der Räume flüchteten die Täter mit erbeutetem Bargeld und Schmuck.

In ein Reihenhaus auf der Luisenstraße brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag ein, nachdem die Täter zuvor die Terrassentür aufgehebelt hatten. Die Täter entwendeten Armbanduhren und ein Laptop.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell