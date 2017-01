POL-RE: Bottrop: Schwarzer Mercedes 220 CDI bei Unfallflucht beschädigt

Recklinghausen (ots) - Ein an der Straße "Auf der Höhe" geparkter schwarzer Mercedes 220 CDI wurde am Sonntag zwischen 15.30 Uhr und 17.00 Uhr so stark beschädigt, dass ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro entstanden ist. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

