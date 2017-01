POL-RE: Dorsten: 2500 Euro Schaden bei Unfallflucht

Recklinghausen (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von 2500 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrer an einem geparkten weißen Renault Kangoo, der in der Zeit von Samstag, 21.00 Uhr bis Sonntag, 12.00 Uhr am Meisenweg am Fahrbahnrand geparkt war. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell