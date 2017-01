POL-RE: Bottrop: Zwei Kinder bei Einbruch in ein Reihenhaus festgenommen

Recklinghausen (ots) - Freitag, gegen 15.30 Uhr, schlugen zwei zunächst unbekannte Täter eine Fensterscheibe ein, um dann in ein Reihenhaus auf der Rheinbabenstraße einzubrechen. Dies beobachtete eine aufmerksame Nachbarin und benachrichtigte die Polizei. Polizeibeamte konnten die beiden Täter, zwei 13-jährige Kinder, ohne festen Wohnsitz in Deutschland auf frischer Tat festnehmen. Beide wurden zur Wache gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden Beide an das Jugendamt übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell