POL-RE: Gladbeck/Recklinghausen: Einbrecher scheitern an gut gesicherten Fenstern und Türen

Recklinghausen (ots) - In der Nacht zu Sonntag versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Hegestraße in Gladbeck einzubrechen. Dazu hebelten die Täter an mehreren Fenstern und der Terrassentür. Aufgrund nachträglich angebrachter Sicherungen gelang es den Täter nicht Fenster oder Terrassentür zu öffnen, so dass sie flüchteten, ohne ins Haus gelangt zu sein.

Bei einem weiteren Einbruchsversuch in ein Reihenhaus auf der Sperberstraße in Recklinghausen scheiterten die Täter an Pilzkopfverriegelungen. Freitagnachmittag hebelten die Täter an einer Terrassentür, ließen dann aber von weiteren Tathandlungen ab, nachdem es ihnen nicht gelang, die gut gesicherte Terrassentür zu öffnen. Nach dem Einbruchsversuch beobachtete ein Nachbar zwei junge Männer, 16 bis 20 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß, bekleidet mit dicken Jacken Täterhinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

Machen auch Sie es den Einbrechern schwer und statten Sie Fenster und Türen mit einbruchshemmenden Riegeln und Verriegelungen aus. Je länger die Einbrecher an einem Fenster oder einer Tür hebeln müssen, desto größer wird die Chance, dass sie ihr Vorhaben abbrechen. Vereinbaren Sie einen kostenlosen Termin zu einer Beratung beim Kommissariat für Prävention unter 02361/55-3344.

