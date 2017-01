POL-RE: Bottrop: 17-Jähriger nach Streit mit zwei Jugendliche mit einem Messer verletzt

Recklinghausen (ots) - Samstag, gegen 17.20 Uhr, gerieten zwei 15 und 16 Jahre alte Bottroper mit einem 17-jährigen Gelsenkirchener in einer Shisha-Bar am Kolpingplatz in Streit. Im weiteren Verlauf des Streits verletzte einer der Täter den Gelsenkirchener mit einem Messer. Als der 17-Jährige am Boden lag traten die Täter auf diesen noch ein. Bei dieser Auseinandersetzung wurde der 17-Jährige so verletzt, dass er zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Bottroper flüchteten. Der 15-Jährige konnte aber kurz darauf im Prosperpark von Polizeibeamten festgenommen werden. Kurze Zeit später kam der 16-Jährige selbständig zur Wache. Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen den Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell