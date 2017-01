POL-RE: Castrop-Rauxel: Zwei unbekannte Täter versuchen auf der Pallasstraße ein Auto aufzubrechen

Recklinghausen (ots) - Ein Zeugin beobachtete am Samstag, gegen 22.45 Uhr, wir zwei unbekannte Täter versuchten, einen auf der Pallastraße geparkten blauen VW Caddy aufzubrechen. Als die Täter die Zeugin bemerkten flüchteten sie in Richtung Luisen-/Wilhelmstraße. Beide Täter waren 30 bis 35 Jahre alt, bekleidet mit dunkelblauen Jeans, schwarzen Bomberjacken und schwarzen Mützen Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell