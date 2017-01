POL-RE: Marl: Zwei vermummte Männer überfallen Kioskbesitzerin und Mitarbeiterin

Recklinghausen (ots) - Sonntag, gegen 23 Uhr, überfielen zwei vermummte Männer eine 29-jährige Kioskbesitzerin und ihre 28-jährige Angestellte auf der Straß Am Alten Sportplatz beim Verlassen des Kiosks. Ein Täter hielt die Angestellte fest, während die Kioskbesitzerin sich in ihr Auto flüchten konnte. Als der zweite Täter nicht an die Geldtasche der 29-Jährigen gelangte, flüchteten die Täter, ohne etwa erlangt zu haben. Bei dem Überfall wurde die beiden Geschädigten nicht verletzt. Täterbeschreibung: Beide Täter waren 170 bis 180 cm groß, hatten eine normale Statur und waren dunkel gekleidet. Beide hatten zur Vermummung einen Schal um den Kopf gewickelt. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell