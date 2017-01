POL-RE: Recklinghausen: 19-Jährige bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots) - Eine 19-jährige Marlerin wurde am Sonntag um 10.25 Uhr bei einem Unfall im Einmündungsbereich Limper Straße/Dorstener Straße leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie war auf der Dorstener Straße unterwegs, als ihr Wagen in Höhe der Limper Straße mit dem Pkw eines 53-jährigen Recklinghäusers zusammenstieß. Er wollte von der Limper Straße in die Dorstener Straße einbiegen. Die Marlerin konnte nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell