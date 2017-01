POL-RE: Dorsten: 81-Jährige bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots) - Eine 81-jährige Dorstenerin wurde bei einem Unfall auf der Altendorfer Straße leicht verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie wollte am Freitag um 11.35 Uhr mit ihrem Fahrzeug von der Gräwingheide in die Altendorfer Straße abbiegen und stieß dabei mit dem Lkw eines 66-jährigen Bottropers zusammen, der auf der Altendorfer Straße unterwegs war. Der Sachschaden wird auf 8500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell